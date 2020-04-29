2020-04-29T13:06:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: лечиться от коронавируса на дому могут только люди младше 55 лет

Ведомство разработало рекомендации для пациентов с легким или бессимптомным течением COVID-19
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Минздрав просит с пониманием отнестись к тому, что медики будут посещать пациентов в спецодеждеМинздрав просит с пониманием отнестись к тому, что медики будут посещать пациентов в спецодеждеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Министерство здравоохранения Беларуси разъяснило, какие пациенты с COVID-2019 могут лечиться дома и на что медики обращают внимание при принятии решения. Памятка с рекомендациями опубликована на официальном сайте ведомства.

В первую очередь Минздрав напоминает, что решение о лечении на дому может принять только врач. И только после оценки состояния здоровья при осмотре инфицированного, его диагностических исследований и сопутствующих заболеваний. Учитываются и другие факторы. Например, жилищные условия зараженного должны позволять ему жить изолированно. В сельской местности берется в расчет реальное время прибытия скорой помощи и близость учреждения здравоохранения. Принимается во внимание и то, может ли человек обслуживать себя сам или с помощью родственников, имеются ли у него средства связи и т. д.

Дома могут находиться только те пациенты, у которых COVID-2019 протекает в легкой или бессимптомной форме. В возрасте не старше 55 лет и не имеющие хронических заболеваний: сахарного диабета, бронхиальной астмы, хронической сердечной недостаточности и других недугов, которые обычно усугубляют течение вирусной инфекции. Если доктор принимает решение о том, что пациент может лечиться на дому, ему предложат подписать информированное согласие. Врач назначит лечение, которому нужно неукоснительно следовать.

Каждый день медики будут звонить заразившемуся человеку по телефону. Кроме того, за время больничного доктора несколько раз навестят пациента.

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