2020-04-29T13:39:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше

Белорусские НПЗ в мае снизят импорт нефти из России до 1,13 млн тонн с 1,56 млн тонн в апреле
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: ShutterstockФото: Shutterstock
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В мае Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но российские компании готовы поставить ее столько, сколько было изначально предусмотрено в графике - 2 млн тонн в месяц. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на министра энергетики РФ Александра Новака.

- У нас с Беларусью подписан индикативный баланс по тем объемам нефти, которые в течение года могут быть поставлены беспошлинно. Это до 24 млн тонн - в среднем по 2 млн тонн в месяц. В апреле 2 млн тонн не выбраны, поскольку относительно поздно было принято решение нашими белорусскими партнерами о заключении контрактов с нашими компаниями, и часть объемов была распределена по другим направлениям, - объяснил Новак в интервью.

Министр добавил, что в мае белорусские нефтеперерабатывающие заводы запросили 1130 тыс. тонн. Но так как экспортный график позволяет, то при потребности белорусских НПЗ в нефти российские компании готовы обеспечить ее поставки в полном объеме.

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