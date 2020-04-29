2020-04-29T14:35:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну

Но для некоторых людей ограничительные меры отменят
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В ближайшее время белорусы не смогут попасть в РоссиюВ ближайшее время белорусы не смогут попасть в РоссиюФото: Оксана БРОВАЧ
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Напомним, въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию был ограничен с 18 марта. Срок действия запрета должен был истечь в конце апреля, но ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась.

В среду, 29 апреля, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин продлил ограничительные меры. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом он заявил:

- До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится, - цитирует Мишустина belta.by.

На какой срок продлеваются ограничительные меры, пока не известно. Михаил Мишустин заявил, что «пока нельзя назвать точной даты отмены введенных из-за коронавируса ограничений по пересечению границы РФ».

Вместе с тем премьер-министр отметил, что для некоторых категорий иностранцев запрет на въезд будет отменен. Речь идет о специалистах, которые ведут наладку и техобслуживание импортного оборудования.

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