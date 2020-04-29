2020-04-29T14:03:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года: 973 новых случаев, 84 смерти за все время

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Зарегистрированы 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестовЗарегистрированы 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестовФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в стране.

По данным на 29 апреля, в Беларуси зарегистрировано 13 181 случай COVID-19 (+973 за сутки). После курса лечения и наблюдения медиков выздоровели 2 072 человека (+79 за сутки). Всего проведено 168 986 тестов на выявление коронавирусной инфекции. За все время в республике умерли 84 человека (+5 за сутки): это люди с подтвержденным коронавирусом и рядом хронических заболеваний.

Инфографика: Виктория Петроченко

Инфографика: Виктория Петроченко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав: лечиться от коронавируса на дому могут только люди младше 55 лет (дальше...)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года: 973 новых случаев, 84 смерти за все время
Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше
Минздрав: лечиться от коронавируса на дому могут только люди младше 55 лет
Литва попросила у США поддержки в позиции с БелАЭС
Умер 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора: у него был коронавирус
С 1 мая в Беларуси увеличивается минимальный потребительский бюджет и социальные выплаты
В Минобразования решают, как будут выставлять оценки в школах
ВОЗ: ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует незамедлительных мер
Дожди и до +24°C! Прогноз погоды на среду, 29 апреля
Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая, но уже с 12 числа начнет смягчать карантин
Бабушка заставила? В Пинске интернет-мемом стал школьник в противогазе