Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года: 973 новых случаев, 84 смерти за все время

Зарегистрированы 13181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года

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Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в стране.

По данным на 29 апреля, в Беларуси зарегистрировано 13 181 случай COVID-19 (+973 за сутки). После курса лечения и наблюдения медиков выздоровели 2 072 человека (+79 за сутки). Всего проведено 168 986 тестов на выявление коронавирусной инфекции. За все время в республике умерли 84 человека (+5 за сутки): это люди с подтвержденным коронавирусом и рядом хронических заболеваний.

Инфографика: Виктория Петроченко

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