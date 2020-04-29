Исследование: каждый второй белорус уже стал получать меньше из-за коронавируса, а 65% считают, что карантин нужен

В оценке последствий коронавируса белорусы - пессимисты. Треть ожидает, что ситуация будет ухудшаться еще пару месяцев, и почти все думают, что экономика начнет восстанавливаться не ранее чем через полгода

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Исследовательские центры SATIO и BEROC рассказали о том, чего белорусы ожидают от коронавируса. В опросе участвовали 1011 человек разного пола, возраста, семейного положения, места проживания и уровня дохода. Если вкратце, то ничего хорошего.

Белорусы даже на фоне остальных стран выглядят суровыми пессимистами. Так, к примеру, треть считает, что ситуация с зараженными коронавирусом в ближайшие 1 - 2 месяца ухудшится, а на спад пандемия в нашей стране пойдет только к октябрю - декабрю 2020 года.

Эксперты также отметили: чем больше зараженных - тем выше пессимизм и меры предосторожности. Так, месяц назад маски носило около 10% белорусов, а сейчас - каждый второй. В апреле 47% прекратили пользоваться общественным транспортом, 13% закупились впрок туалетной бумагой и едой, а 12% перешли на удаленную работу. И только 8% живут как и раньше.

65% опрошенных считают, что нужно вводить карантин в стране. Что интересно, за карантин высказались даже те, кто уже столкнулся с экономическими последствиями пандемии - сокращением заработка или переводом на неполный рабочий день. Каждый четвертый уверен: вся надежда только на коллективный иммунитет. 74% считают, что нужно запретить все массовые мероприятия, 71% сказали, что предоставляемых данных о коронавирусе в Беларуси недостаточно, а 38% предложило закрыть наши границы.

Половина опрошенных уверена, что после пандемии Беларусь ждет затяжной экономический кризис. Для сравнения: в США, где наблюдается рекордный прирост зараженных коронавирусом, 39% уверены, что экономика восстановится за 2 - 3 месяца и потом станет даже лучше, чем было. Эксперты объясняют это опытом: в США последний сильный кризис был в 2008 году, а у нас они случаются куда чаще и люди «привыкли».

Что удивительно, выхода из-под контроля ситуации с вирусом, когда больницы переполнены, люди боятся не так сильно, как вынужденных отпусков (53%), снижения заработков (51%) и потери работы (42%). Есть небольшие отличия по месту проживания: жители крупных городов больше всего беспокоятся падением зарплат, а сельчане - нехватки продуктов.

45% уже столкнулись с уменьшением зарплат по сравнению с мартом, у 51% доход остался прежним, а у 1% даже вырос. Половина опрошенных уверены, что их зарплаты будут снижаться и дальше, по ощущениям - аж на 44%.

При этом люди понимают, что ниоткуда деньги на поддержку не возьмешь, и в целом согласны лишиться 21% зарплаты из-за этого. Падение дохода в первую очередь связали с курсом доллара (36%), у трети стало меньше клиентов, и только четверти сократили зарплату.

Судя по результатам исследования, выше риск остаться без работы у неквалифицированных рабочих, работников сферы услуг, а также работников пенсионного возраста.

КСТАТИ

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