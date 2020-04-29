Слухи о переносе парада из Минска в Брест: что сказали в Минобороны Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Говорят, что в Бресте военные уже смотрели, подходят ли местные улицы для парада

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По данным «Комсомолки», среди брестских военнослужащих ходит слух о том, что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад Победы могут перенести из Минска в Брест.

- На прошлой неделе в Брест приезжал кто-то из высшего военного руководства - замеряли, хватит ли ширины центральных улиц для проезда колонны техники, - сообщил «Комсомолке» один из военнослужащих. – Окончательного решения пока нет, все зависит от высшего руководства страны.

Напомним, недавно мэр Бреста Александр Рогачук заявил, что никаких массовых мероприятий и шествий на 9 мая в Бресте не будет.

А в Минске накануне неожиданно отменили очередную тренировку роты почетного караула. По сети поползли слухи: в роте почетного караула обнаружился коронавирус. Другие и вовсе считают, что власти отказались от дальнейшей подготовки к проведению парада. В Минобороны тогда рассказали, что в связи с выходными резервный день для тренировки роты почетного караула не использовали. Следующая репетиция запланирована на четверг, 30 апреля.

Свежий слух – заболели курсанты и офицеры Военной академии – напомним, в военном параде также должна была участвовать целая коробка офицеров из Военной академии.

Тем временем, перед стелой «Минск – город-герой» прекратился монтаж трибун для размещения гостей. По наблюдениям корреспондентов «Комсомолки», работы остановились еще 15 апреля. Однако несколько дней назад на проспекте Машерова появилась временная желтая разметка, необходимая для движения военной техники.

А вот как «Комсомолке» прокомментировали слухи о возможном переносе парада из Минска в Брест в Министерстве обороны:

- Пока никакой информации об изменении места проведения парада нет, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. – Подготовка к параду ведется по плану.

На 5 и 7 мая запланированы две генеральные репетиции - с военной техникой и всеми парадными расчетами. На вторую из них приедут россияне - привезут две «коробки» солдат и два расчета «Искандеров» и новых БТРов, которые примут участие в параде.

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