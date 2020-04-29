Ученые: мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины

К такому выводу пришли медики из Китая, которые проанализировали более тысячи пациентов самых разных возрастов и социоэкономических категорий

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COVID-2019 заражаются все, независимо от пола. Но китайские медики выяснили, что мужчины гораздо чаще попадают в реанимацию и умирают от коронавируса, чем женщины.

Врачи из пекинской больницы провели исследование: изучили статистику, полученную в больницах страны, и просмотрели истории болезней более 1000 пациентов самых разных возрастов и социоэкономических категорий. Анализ этих данных показал, что шансы заразиться COVID-19 примерно одинаковы как для женщин, так и для мужчин. Существенно разнилась вероятность гибели от инфекции и ее осложнений. Доля мужчин среди жертв коронавируса составляла 70%! Примерно это же число характерно и для объема пациентов мужского пола, которые попадали в реанимацию и нуждались в поддержке аппаратов ИВЛ.

Медики отмечают, что аналогичная картина наблюдалась в 2003 году в ситуации с атипичной пневмонией. Ученые предполагают: сходство связано с тем, что возбудитель использует для проникновения в клетки легких и других тканей человека рецепторы ACE2. В клетках легких мужчин молекул этого рецептора значительно больше, чем у женщин, - передает ТАСС.

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