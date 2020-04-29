2020-04-29T16:34:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги валютами
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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На торгах 29 апреля доллар подешевелНа торгах 29 апреля доллар подешевелФото: Павел МАРТИНЧИК
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По данным belta.by, доллар подешевел на 0,0269 руб. - до 2,4361 руб. за $1.

Курс евро подорожал на 0,0032 руб. - до 2,6502 руб за 1 евро.

Российский рубль вырос на 0,0093 руб.- до 3,3066 руб. за 100 российских рублей.

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