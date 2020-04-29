29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли

Изменить размер текста: A A

По данным belta.by, доллар подешевел на 0,0269 руб. - до 2,4361 руб. за $1.

Курс евро подорожал на 0,0032 руб. - до 2,6502 руб за 1 евро.

Российский рубль вырос на 0,0093 руб.- до 3,3066 руб. за 100 российских рублей.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рыбы хватит на неделю, и следующую партию вряд ли завезут». Как ограничение торговых надбавок в Беларуси скажется на ценах и импорте (дальше...)

Бизнес заплатит двойную аренду в октябре. Разбирались, кому и как поможет новый указ о поддержке экономики (дальше...)