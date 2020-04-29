Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Планируется, что 11 мая танкер с нефтью, закупленной у компании Saudi Аramco, прибудет в порт Клайпеды. Затем сырье доставят в Беларусь по железной дороге. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Объем первой партии нефти составит 80 тысяч тонн. Пока не известно, будут ли еще какие-то поставки сырья от саудовской компании.
Рынок покажет, как будем действовать дальше, - цитирует пресс-секретаря belta.by. Ранее в концерне сообщали, что и впредь планируют работать над поставками нефти из альтернативных источников.
ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше (дальше…)