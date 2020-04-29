Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Уже в первой половине мая танкер с сырьем прибудет в порт Клайпеды

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Планируется, что 11 мая танкер с нефтью, закупленной у компании Saudi Аramco, прибудет в порт Клайпеды. Затем сырье доставят в Беларусь по железной дороге. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Объем первой партии нефти составит 80 тысяч тонн. Пока не известно, будут ли еще какие-то поставки сырья от саудовской компании.

Рынок покажет, как будем действовать дальше, - цитирует пресс-секретаря belta.by. Ранее в концерне сообщали, что и впредь планируют работать над поставками нефти из альтернативных источников.

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