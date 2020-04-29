В Бресте у учительницы начальных классов подтвердился коронавирус

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Сообщение о том, что коронавирус подтвердился у учительницы 4 класса из СШ №33 в Бресте появилось в одном из родительских чатов в Вайбере. О том, что тест на COVID-19 оказался положительным, стало известно в субботу 25 апреля.

Информацию «КП» подтвердили в администрации школы.

– Учащихся начальных классов перевели на удаленное обучение, - рассказала замдиректора школы Лариса Борисюк.

Это 14 классов с 1-го по 4-й. Остальные школьники будут учиться в обычном режиме. Классные руководители предупредили родителей, что по заявлению от законных представителей дети могут остаться дома и учиться удаленно.

Заболевшую учительницу госпитализировали, еще 11 учителей отправились на самоизоляцию как контакты первого уровня. Часть из них изъявила желание продолжить работу с детьми дистанционно.

По последней информации Минздрава на 24 апреля, в Брестской области коронавирусом заразились 339 человек. Данные конкретно по Бресту не опубликованы.

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