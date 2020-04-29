2020-04-29T17:07:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте у учительницы начальных классов подтвердился коронавирус

Младшие классы будут учиться дистанционно
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В брестской школе коронавирусом заразилась учительница. Фото: Яндекс.КартыВ брестской школе коронавирусом заразилась учительница. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что коронавирус подтвердился у учительницы 4 класса из СШ №33 в Бресте появилось в одном из родительских чатов в Вайбере. О том, что тест на COVID-19 оказался положительным, стало известно в субботу 25 апреля.

Информацию «КП» подтвердили в администрации школы.

– Учащихся начальных классов перевели на удаленное обучение, - рассказала замдиректора школы Лариса Борисюк.

Это 14 классов с 1-го по 4-й. Остальные школьники будут учиться в обычном режиме. Классные руководители предупредили родителей, что по заявлению от законных представителей дети могут остаться дома и учиться удаленно.

Заболевшую учительницу госпитализировали, еще 11 учителей отправились на самоизоляцию как контакты первого уровня. Часть из них изъявила желание продолжить работу с детьми дистанционно.

По последней информации Минздрава на 24 апреля, в Брестской области коронавирусом заразились 339 человек. Данные конкретно по Бресту не опубликованы.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 апреля 2020 года: «жесткие меры» для Беларуси от представителя ООН, Радуница и продление карантина в России

За сутки прибавилось 973 новых случая коронавируса (читать далее)

С «энками» в журнале вместо отметок аттестуют по трем четвертям. Как оценят учеников за непосещение школы во время коронавируса?

То, что сейчас очень волнует родителей (читать далее)

Учиться и работать дистанционно, отказаться от поездок, а Минздраву - делиться информацией: как ВОЗ и ООН советуют Беларуси справляться с коронавирусом

Вирус, вопреки стереотипам, угрожает молодым людям тоже (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Горячие выходные: за последние дни в Беларуси произошло больше 40 лесных пожаров
Кошмар детства: мальчик играл на стройке в Минске и застрял в водопроводной трубе
В Бресте у учительницы начальных классов подтвердился коронавирус
Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли
Ученые: мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины
Слухи о переносе парада из Минска в Брест: что сказали в Минобороны
Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну
Исследование: каждый второй белорус уже стал получать меньше из-за коронавируса, а 65% считают, что карантин нужен
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года: 973 новых случая, 84 смерти за все время
Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше
Минздрав: лечиться от коронавируса на дому могут только люди младше 55 лет
Литва попросила у США поддержки в позиции с БелАЭС
Умер 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора: у него был коронавирус
С 1 мая в Беларуси увеличивается минимальный потребительский бюджет и социальные выплаты
В Минобразования решают, как будут выставлять оценки в школах
ВОЗ: ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует незамедлительных мер
Дожди и до +24°C! Прогноз погоды на среду, 29 апреля
Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая, но уже с 12 числа начнет смягчать карантин
Бабушка заставила? В Пинске интернет-мемом стал школьник в противогазе