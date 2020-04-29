Кошмар детства: мальчик играл на стройке в Минске и застрял в водопроводной трубе
Инцидент произошел в Минске во вторник, 28 апреля. Маленький мальчик убежал от родителей на стройплощадку, где проводилась замена теплосетей труб водопровода. Он запрыгнул в одну из труб, но выбраться самостоятельно не смог. На помощь ребенку подоспела мать, но нога сына застряла в трубе и маме пришлось вызывать спасателей.
Фото: МЧС Беларуси
Сотрудники МЧС с помощью подручных инструментов достали мальчика из злосчастной трубы. Он не пострадал. Об этом информирует пресс-служба МЧС Беларуси.
Фото: МЧС Беларуси
ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.