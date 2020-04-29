Горячие выходные: за последние дни в Беларуси произошло больше 40 лесных пожаров

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Минувшие большие выходные, с 25 по 28 апреля, стали, действительно, горячими для работников МЧС и лесхозов – в стране один за другим пылали лесные пожары. Об этом проинформировали в пресс-службе Минлесхоза.

Всего за прошедшие четверо суток в республике ликвидировано 44 возгорания в лесном фонде, огонь пылал на без малого 140 гектарах. На данный момент запрет на посещение лесов в Беларуси введен уже в 84 районах страны. Относительно свободно можно зайти в лес на Витебщине и в некоторых регионах Могилевской области.

– Сложнейшая пожарооопасная обстановка складывается в Брестком и Гомельском регионах. За минувшие выходные в каждой из этих областей произошло по двенадцать лесных пожаров. При этом в Гомельском крае зарегистрированы сразу три крупных возгорания: не менее 50 гектаров леса сгорели на территории Петриковского лесхоза, 32 гектара повреждены на территориях Калинковичского лесного хозяйства и еще 20 гектаров сгорели в Мозырском опытном лесхозе, – пояснили в пресс-службе.

В Беларуси запрещено посещение лесов в 84 районах. Фото: Минлесхоз.

Чаще всего пожары происходят по вине людей, а затем огонь мгновенно распространяется из-за ветра. В минувшие выходные сотрудники государственной лесной охраны участвовали в тушении лесных пожаров в каждом из очагов, использовалась спецтехника и инвентарь. На некоторые сильные пожары привлекали спасателей. С начала года в лесном фонде министерства произошло почти 630 возгораний, на общей площади более 5,8 тысячи гектаров.

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