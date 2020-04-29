2020-04-29T19:00:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии

Авария с пострадавшим пешеходом произошла в 2016 году
Надежда БУТОВИЧ
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Брестский областной суд отменил оправдательное решение райсуда.Брестский областной суд отменил оправдательное решение райсуда.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Серьезная авария с пострадавшим пешеходом произошла в Барановичах около четырех лет назад. Жителей райцентра в тот вечер сел за руль в изрядном подпитии, проезжая по городским улицам, он не уступил дорогу пешеходу, а поняв, что совершил ДТП и сбил человека, поспешил скрыться. В аварии пострадавший, к счастью, выжил, но получил тяжелые травмы.

В октябре 2019 года виновник ДТП предстал перед судом, однако приговор для «пьяного водилы» оказался оправдательным. В феврале 2020 года дело пересмотрели.

– В среду, 29 апреля, Брестским облсуд вынес обвинительный приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями, – сообщили в пресс-службе областного суда.

Обвиняемого признали виновным по нескольким статьям: в нарушении ПДД в пьяном состоянии, что стало причиной аварии, причинении тяжких травм по неосторожности, а также в оставлении пострадавшего в опасности. Барановичанина приговорили к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 2,7 тысячи рублей (100 базовых величин) и лишили права в течение пяти лет управлять авто. Также он заплатит пострадавшему пешеходу 20 тысяч рублей в счет моральной компенсации.

Приговор еще может быть опротестован.

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