Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции

Сельчанин приехал из Москвы и пошел в соседнюю деревню в магазин, конечно, без маски и перчаток

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Заболеваемость коронавирусом в Беларуси пока, увы, не начинает снижаться. На 29 апреля 2020 года количество заразившихся в республике COVID-19 составило 13 181 случай, при этом за последнюю неделю ежедневный «прирост» инфицированных составляет более 700 – 900 человек.

В Беларуси не введен карантин, но несколько недель назад в правительстве приняли решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для вернувшихся в Беларусь из других стран. Тех, кто пренебрегает правилами личного карантина и игнорирует риск заражения других людей наказывают штрафами и могут даже привлечь к уголовной ответственности.

Так произошло на днях с жителем Брагинского района, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома. Во время рейда участкового милиционера с медиком, представители структур проверяют наличие у изолированных масок и перчаток, интересуются о здоровье и, главное, убеждаются, что режим не игнорируется.

Нарушителя домашнего карантина могут оштрафовать на 50 базовых величин. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В милицию позвонили односельчане, приехавшего из Москвы мужчины. Местный фельдшер в первый же день возвращения гастарбайтер на родину предупредила его об обязательной самоизоляции, рассказал о необходимости ношения маски и перчаток, использовании, дезсредств. А также предупредила, что в ближайшие две недели он может выйти из дома только до ближайшего продмага и аптеки, вынести мусор за забор, быть при этом в маске и ни с кем не общаться.

– Однако уже на следующее утро сельчанин, проигнорировав все защитные меры, пошел в соседнюю деревню по магазинам. Когда к нему домой приехал милиционер, мужчина был уже сильно пьяным. Против нарушителя составлены протоколы об админнарушениях, его оштрафовали на 810 белорусских рублей (Прим.: 30 базовых величин), – рассказали в УВД.

Максимальный штраф нарушителям самоизоляции – 50 базовых величин.

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