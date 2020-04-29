Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе

В Центральной и Восточной Европе Беларусь в лидерах по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Фотоиллюстрация: statista.com.

На первом месте Россия, а Польшу наша страна «перегнала» на 540 инфицированных

Изменить размер текста: A A

На среду, 29 апреля, во всем мире зарегистрировано 3 миллиона 179 тысяч 175 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 220,6 тысячи человек, сообщает ресурс worldometers.info.

На сайте создали раздел по COVID-19, чтобы проследить статистику заболеваемости, смертности и выздоровления. К концу апреля США остаются лидерами в этом печальном рейтинге, в Штатах от коронавируса умерли больше 60 тысячи человек, а всего болезнь обнаружена более чем у 1 миллиона 45 тысяч пациентов. Островками почти без коронавируса в мире остаются две страны-сообщества, Йемен и Сен-Пьер и Микелон, в каждой из которых на конец апреля зарегистрировано по 1 заболевшему коронавирусом.

Беларусь в этой статистике, увы, подбирается к верхней части рейтинга. На 29 апреля, в республике зарегистрировано 13 181 случай инфицирования COVID-19. В сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы ситуация в нашей стране близка к пиковой. В сводной таблице заболеваемости коронавирусом, которую опубликовал ресурс statista.com, после России Беларусь заняла второе место, опередив других стран соседок по диагностированным случаям коронавируса на 29 апреля.

Статистика COVID-19 в регионе на 29 апреля. Фотоиллюстрация: statista.com.

Так Польша разместилась на третьей строчке – 12640 заболевших (640 человек скончались); Украина – 9866 инфицированных (250 умерших); Литва 1375 зараженных коронавирусом (45 умерших); в Латвии у 849 выявлен коронавирус (15 скончались). В России, напомним, первое место в регионе по заболеваемости: 99399 заболевших COVID-19 (972 больных умерли).

Напомним, наблюдая геометрическую прогрессию по заболеваемости коронавирусом в Беларуси представители ВОЗ и ООН озвучили рекомендации по ужесточению предпринимаемых в борьбе с коронавирусной инфекцией мер.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В милиции рассказали, как контролируют и наказывают нарушителей самоизоляции.

Житель Брагинского района получил штраф за прогулку в другую деревню (подробности).

У педагога младшей школы из Бреста диагностировали коронавирус.

После этого младшеклассников перевели на удаленное обучение (подробности).