2020-04-29T21:04:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе

Пожилого мотоциклиста доставили в больницу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пенсионер на мопеде не уступил дорогу легковушке. Фото: ГАИ Брест.Пенсионер на мопеде не уступил дорогу легковушке. Фото: ГАИ Брест.
Изменить размер текста:

Авария с участием пожилого водителя двухколесного транспорта произошла на Столинщине в среду, 29 апреля. Об этом проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома в группе во ВКонтакте.

Мопед и легковушка попали в ДТП рано утром, примерно в 06.50 часов, в Давид-Городке. На пересечении городской улицы Островского с трассой Н606 столкнулись «Фольксваген» и мопед.

– Пожилой водитель «Альфа ZS50F», пересекая трассу, не пропустил легковую машину, из-за чего и произошло столкновение. За рулем авто был 20-летний горожанин из Столина. В аварии пострадал пожилой мопедист, как оказалось – бесправник. Пенсионера госпитализировали, ему грозит штраф, – пояснили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смертельное столкновение мотоцикла и машины дорожников под Смолевичами.

Мотоциклист погиб на месте (подробности).

ГАИ Беларуси усиливает контроль на дорогах.

В пресс-службе рассказали о дорожной обстановке и о том, что мотоциклисты неофициально открыли сезон еще в феврале (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии
Горячие выходные: за последние дни в Беларуси произошло больше 40 лесных пожаров
Кошмар детства: мальчик играл на стройке в Минске и застрял в водопроводной трубе
В Бресте у учительницы начальных классов подтвердился коронавирус
Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли
Ученые: мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины
Слухи о переносе парада из Минска в Брест: что сказали в Минобороны
Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну
Исследование: каждый второй белорус уже стал получать меньше из-за коронавируса, а 65% считают, что карантин нужен
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года: 973 новых случая, 84 смерти за все время
Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше
Минздрав: лечиться от коронавируса на дому могут только люди младше 55 лет
Литва попросила у США поддержки в позиции с БелАЭС
Умер 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора: у него был коронавирус
С 1 мая в Беларуси увеличивается минимальный потребительский бюджет и социальные выплаты
В Минобразования решают, как будут выставлять оценки в школах
ВОЗ: ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует незамедлительных мер
Дожди и до +24°C! Прогноз погоды на среду, 29 апреля
Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая, но уже с 12 числа начнет смягчать карантин
Бабушка заставила? В Пинске интернет-мемом стал школьник в противогазе