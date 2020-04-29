88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе

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Авария с участием пожилого водителя двухколесного транспорта произошла на Столинщине в среду, 29 апреля. Об этом проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Брестского облисполкома в группе во ВКонтакте.

Мопед и легковушка попали в ДТП рано утром, примерно в 06.50 часов, в Давид-Городке. На пересечении городской улицы Островского с трассой Н606 столкнулись «Фольксваген» и мопед.

– Пожилой водитель «Альфа ZS50F», пересекая трассу, не пропустил легковую машину, из-за чего и произошло столкновение. За рулем авто был 20-летний горожанин из Столина. В аварии пострадал пожилой мопедист, как оказалось – бесправник. Пенсионера госпитализировали, ему грозит штраф, – пояснили в пресс-службе.

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