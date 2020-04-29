2020-04-29T22:04:18+03:00
Политика
КП Беларусь

В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь

Еврокомиссия провела брифинг, оценивая ситуация с коронавирусом в странах Восточного партнерства
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Катарина Матернова, замгендиректора Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам, обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Беларуси. Фото: unian.ua.Катарина Матернова, замгендиректора Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам, обеспокоена ситуацией с коронавирусом в Беларуси. Фото: unian.ua.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» ранее сообщала о «жестких мерах», к применению которых Беларусь призвала координатор ООН Иоанна Казана-Вишневецкий, которая назвала рост заболеваемости в республике «геометрической прогрессией». Озабоченность об актуальной ситуации с коронавирусом в Беларуси высказала и представитель Евросоюза, проинформировало БелаПАН со слов Катарины Матерновой.

Так в среду, 29 апреля, на онлайн-брифинге замгендиректора Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам обсудили обстановку в странах Восточного партнерства. Сравнив ситуацию в государствах региона, Матернова заявила о беспокойствах насчет Беларуси.

– Мы наблюдаем различия с коронавирусом в шести странах. Например, если сравнивать введение мер сдерживания распространения COVID-19, то очень быстрой была реакция Грузии (Прим.: действует комендантский час, жесткий карантин). При этом у них серьезные экономические потери, требующие поддержки. И в то же время есть пример Беларуси, которая не предприняла таких мер, предотвращающих распространение коронавирусной инфекции, как в Грузии. И сейчас экспоненциальный рост количества случаев в Беларуси свидетельствует о том, что влияние на Беларусь будет очень большим, – пояснила еврочиновник.

Для сравнения в Беларуси на 29 апреля зарегистрировано 13181 заразившихся коронавирусом, в Грузии - 517 человек. При этом среди стран Центральной и Восточной Европы Беларусь на втором месте по заболеваемости COVID-19.

Также в Еврокомиссии напомнили, что во время пандемии Евросоюзу удалось быстро мобилизоваться для выделения помощи в борьбе и смягчении последствий COVID-19. При этом, реформы и программы помощи ЕС в различных странах актуализированы и реорганизованы. Так для стран Восточного партнерства выделено свыше 900 миллионов евро, часть из которых – для неотложных гуманитарных и медицинских нужд, а вторая сумма вместе с поддержкой здравоохранения для поддержания экономики, в том числе, малых и средних бизнес-предприятий. При этом Евросоюз намерен поддержать в странах Восточного партнерства еще медиа, СМИ и гражданское общество, для помощи по распространению правдивых фактов и информации о ситуации с коронавирусом в странах.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые Сингапура прогнозируют завершение пандемии коронавируса в Беларуси в августе 2020 года.

Для анализа исследователи опирались на официальные статистические данные (подробности).

Подошла ли Беларусь к пику заболеваемости?

Растут число заболевших коронавирусом и ежедневное число выявленных инфицированных (подробности).

Выполнение каких рекомендации ВОЗ и ООН требуют от Беларуси прямо сейчас.

Жесткие меры по дистанцированию и самоизоляции почти для всех, а что еще (подробности)?

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии
Горячие выходные: за последние дни в Беларуси произошло больше 40 лесных пожаров
Кошмар детства: мальчик играл на стройке в Минске и застрял в водопроводной трубе
В Бресте у учительницы начальных классов подтвердился коронавирус
Беларусь закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
29 апреля доллар заметно подешевел, а евро и российский рубль выросли
Ученые: мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины
Слухи о переносе парада из Минска в Брест: что сказали в Минобороны
Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну
Исследование: каждый второй белорус уже стал получать меньше из-за коронавируса, а 65% считают, что карантин нужен
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 апреля 2020 года: 973 новых случая, 84 смерти за все время
Беларусь запросила у России 1,13 млн тонн нефти, но РФ готова поставить больше
Минздрав: лечиться от коронавируса на дому могут только люди младше 55 лет
Литва попросила у США поддержки в позиции с БелАЭС
Умер 56-летний священник Свято-Петро-Павловского собора: у него был коронавирус
С 1 мая в Беларуси увеличивается минимальный потребительский бюджет и социальные выплаты
В Минобразования решают, как будут выставлять оценки в школах
ВОЗ: ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует незамедлительных мер
Дожди и до +24°C! Прогноз погоды на среду, 29 апреля
Путин продлил нерабочий режим в России до 11 мая, но уже с 12 числа начнет смягчать карантин
Бабушка заставила? В Пинске интернет-мемом стал школьник в противогазе