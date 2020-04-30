В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода

Он пригодится при транспортировке сырья из Одессы или по реверсной доставке из Польши

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Большой проект ради диверсификации поставок нефти планируется реализовать в Беларуси - соединить северную и южную ветви нефтепровода «Дружба». Распоряжение о строительстве нового магистрального нефтепровода «Гомель - Горки» подписал президент Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба. Планируется, что строительство начнется уже в 2020 году и завершится в 2023 году.

На территории России, перед границей с Беларусью, «Дружба» разделяется на две ветки - одна идет к нефтеперерабатывающему заводу в Новополоцк, а вторая - к Мозырскому НПЗ. Благодаря новой трубе оба завода смогут обмениваться сырьем. Это будет необходимо при транспортировке нефти из Одессы или по реверсной доставке из Польши.

В сообщении пресс-службы президента уточняется, что генподрядчиком масштабной стройки, а также генеральной подрядной организацией будет предприятие «Белоруснефть». Заказчик, соответственно, - «Гомельтранснефть Дружба».