2020-04-30T09:05:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена

Оказалось, что вспенилось дезсредство против коронавируса
Павел МИЦКЕВИЧ
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На минских улицах появилась пена. Фото: скриншот видео youtube.com/channel/UCmPNL5ogNvN6mMiGrkzgmdQНа минских улицах появилась пена. Фото: скриншот видео youtube.com/channel/UCmPNL5ogNvN6mMiGrkzgmdQ
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В среду в Минске прошел дождь, и после него на асфальте появилась странная пена. Оказалось, что это не «радиация», как подумали некоторые, - явление ничего не опасно.

- Пена образовалась из-за растворов, которыми обрабатывают улицы, чтобы снизить риск распространения коронавируса и других инфекций, - сообщил Мингорисполком в своем Telegram-канале со ссылкой на специалистов по эксплуатации дорог.

Власти пояснили, что в составе дезинфицирующих средств, которыми обрабатывают по ночам столичные улицы, активные вещества типа стирального порошка или жидкого мыла. А дождь просто вспенил оставшийся на проезжей части раствор.

- Составы применяемых дезсредств одобрены санитарно-эпидемиологической службой Минска и безопасны для здоровья людей и окружающей среды, - завили в Мингорисполкоме.

Кстати, дорожники обычно не ждут дождя и сами смывают раствор водой.

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