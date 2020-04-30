2020-04-30T11:52:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси власти ввели очередные изменения по тому, как тунеядцам оплачивать коммуналку

Cрок оплаты за полное возмещение услуг ЖКХ перенесен на 1 мая 2021 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Власти ввели очередные изменения по тунеядцамВласти ввели очередные изменения по тунеядцамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусские власти пошли на новые уступки «тунеядцам». Они смогут жить спокойно еще как минимум год: срок оплаты полного возмещения услуг ЖКХ для трудоспособных граждан, официально не работающих, перенесен на 1 мая 2021 года.

Постановление правительства на этот счет было издано 24 апреля 2020 года. Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов перенесен на 1 мая 2021 года, говорится в документе.

Изначально «тунеядцев» хотели перевести на полный тариф с 1 октября 2019 года. Но тогда срок перенесли на 1 мая 2020 года, а сейчас сместили сроки во второй раз. Можно предположить, что безработным помогла вспышка коронавируса и связанные с ней меры, из-за которых найти работу стало еще труднее.

В то же время переносить сроки полной оплаты горячего водоснабжения не стали - не занятые в экономике платят по полному тарифу уже с прошлого года.

Напомним, в электронную базу «тунеядцев» в 2018 году было включено примерно 500 тыс. человек.

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