Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда

Президент убежден, что «вместе мы справимся со всеми вызовами времени»

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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем труда, который будет отмечаться 1 мая. По словам Александра Лукашенко, величайшая ценность для белорусов - это «созидательная работа на родной земле под мирным небом».

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, написал в поздравлении президент. А также на принципах «безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством».

Александр Лукашенко считает, что «Первомай символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями».

- Убежден, что вместе мы справимся со всеми вызовами времени, - цитирует президента его пресс-служба. - Желаю вам крепкого здоровья, сплоченности в коллективах, любви в семьях.

Также глава государства пожелал, чтобы «каждый новый день приносил радость и прекрасное весеннее настроение».