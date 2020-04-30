2020-04-30T11:07:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда

Президент убежден, что «вместе мы справимся со всеми вызовами времени»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко поздравил белорусов с Днем трудаЛукашенко поздравил белорусов с Днем трудаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем труда, который будет отмечаться 1 мая. По словам Александра Лукашенко, величайшая ценность для белорусов - это «созидательная работа на родной земле под мирным небом».

Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, написал в поздравлении президент. А также на принципах «безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством».

Александр Лукашенко считает, что «Первомай символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями».

- Убежден, что вместе мы справимся со всеми вызовами времени, - цитирует президента его пресс-служба. - Желаю вам крепкого здоровья, сплоченности в коллективах, любви в семьях.

Также глава государства пожелал, чтобы «каждый новый день приносил радость и прекрасное весеннее настроение».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года: свыше 14 тыс. человек, 89 смертей
Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля
Из-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернет
В Минске не состоялась репетиция парада
«Деньги не должны растворяться на дороге». Лукашенко требует следить за использованием иностранной помощи
Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
В Беларуси власти ввели очередные изменения по тому, как тунеядцам оплачивать коммуналку
Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена
В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии