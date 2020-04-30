2020-04-30T11:26:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС

Ребенок повис на подоконнике 3-го этажа - жильцы дома держали его за руки
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда. Фото: МЧСВ Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

На днях необычный вызов приняли столичные спасатели. На линию 101 поступило сообщение о необходимости помощи ребенку, рассказали в Минском городском управлении МЧС.

На проспекте Победителей, 97 дети играли с мячом и случайно забросили его на козырек подъезда. Нашелся смельчак: 13-летний мальчик решил через окно на 3-м этаже попасть на козырек. Но в последнюю минуту не отважился сделать решающий шаг: побоялся прыгать и держался руками за подоконник.

На помощь пришли жильцы дома. Они вызвали спасателей и до их приезда держали ребенка за руки. Прибывшие сотрудники МЧС поднялись на козырек подъезда по лестнице и благополучно спустили ребенка. Он не пострадал, разве что эмоционально - ведь страху-то натерпелся!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года: свыше 14 тыс. человек, 89 смертей
Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля
Из-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернет
В Минске не состоялась репетиция парада
«Деньги не должны растворяться на дороге». Лукашенко требует следить за использованием иностранной помощи
Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
В Беларуси власти ввели очередные изменения по тому, как тунеядцам оплачивать коммуналку
Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена
В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии