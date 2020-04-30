В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС

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На днях необычный вызов приняли столичные спасатели. На линию 101 поступило сообщение о необходимости помощи ребенку, рассказали в Минском городском управлении МЧС.

На проспекте Победителей, 97 дети играли с мячом и случайно забросили его на козырек подъезда. Нашелся смельчак: 13-летний мальчик решил через окно на 3-м этаже попасть на козырек. Но в последнюю минуту не отважился сделать решающий шаг: побоялся прыгать и держался руками за подоконник.

На помощь пришли жильцы дома. Они вызвали спасателей и до их приезда держали ребенка за руки. Прибывшие сотрудники МЧС поднялись на козырек подъезда по лестнице и благополучно спустили ребенка. Он не пострадал, разве что эмоционально - ведь страху-то натерпелся!