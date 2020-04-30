2020-04-30T11:32:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов

Республика обогнала в этой сфере Россию и Украину
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцовБеларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В рейтинге стран по мировому экспорту огурцов в 2019 году Беларусь поднялась на 14-е место. По аналитическим данным платформы World’s Top Exports, доля Беларуси во всеобщем экспорте зеленого овоща составила 0,5%. Согласно таблице эксперта Даниеля Воркмана, это свыше 14 млн долларов в денежном выражении. Куда страна поставляла огурцы, не уточняется.

Интересно, что Беларусь обогнала в экспорте огурцов Россию и Украину, однако ей не удалось опередить другую соседку - Польшу, которая имеет 0,7% в мировом экспорте.

А лидеры в этой сфере - Испания, Мексика и Нидерланды, общая доля которых составляет почти 70% на мировом рынке огурцов.

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