Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов

Республика обогнала в этой сфере Россию и Украину

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В рейтинге стран по мировому экспорту огурцов в 2019 году Беларусь поднялась на 14-е место. По аналитическим данным платформы World’s Top Exports, доля Беларуси во всеобщем экспорте зеленого овоща составила 0,5%. Согласно таблице эксперта Даниеля Воркмана, это свыше 14 млн долларов в денежном выражении. Куда страна поставляла огурцы, не уточняется.

Интересно, что Беларусь обогнала в экспорте огурцов Россию и Украину, однако ей не удалось опередить другую соседку - Польшу, которая имеет 0,7% в мировом экспорте.

А лидеры в этой сфере - Испания, Мексика и Нидерланды, общая доля которых составляет почти 70% на мировом рынке огурцов.