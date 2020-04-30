2020-04-30T12:01:54+03:00
Политика
КП Беларусь

«Деньги не должны растворяться на дороге». Лукашенко требует следить за использованием иностранной помощи

За последние три года из-за рубежа поступило около $240 млн
Ирина АВИДОВА
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У президента проходит совещание по поводу гуманитарной помощи.У президента проходит совещание по поводу гуманитарной помощи.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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30 апреля прошло совещание у президента по вопросам иностранной безвозмездной помощи. По словам Александра Лукашенко, в последнее время есть рост финансовых поступлений из-за рубежа. Так, за последние три года их общий объем составил около $240 млн.

- Мы видим активизацию наших западных партнеров - различных фондов и ассоциаций по финансированию так называемых гуманитарных проектов. Мою позицию вы знаете. Ни копейки не должно быть потрачено на деструктивную деятельность внутри страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа должно быть под жесточайшим контролем, - сказал президент. Его слова приводит belta.by. - Если это гуманитарная помощь и она идет на определенные цели, к примеру здравоохранение, физкультуру и спорт, здоровье людей, чернобыльские проекты, - все до копейки должно поступить чернобыльцам, спортсменам, больным людям, я имею в виду здравоохранение.

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