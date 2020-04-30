КП Беларусь
В Минске не состоялась репетиция парада
30 апреля в центре города не будет тренировки роты почетного караула
В Минске не состоялась репетиция парадаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Минске в ночь на 30 апреля не стали перекрывать проспект Машерова для подготовки к параду на День Победы. Накануне в пресс-службе Министерства обороны заявили, что репетиция к параду пройдет, но не на улицах, а на плацу Минской военной комендатуры.
На 30 апреля в центре Минска планировалась тренировка роты почетного караула - ее не будет.
Тренировки с пешими расчетами запланированы на 5 - 6 мая. О генеральной репетиции парада, которая раньше проходила в центре города, ничего не сообщается.
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