Из-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заявления будут принимать с 2 мая по 1 июня по электронной почте

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Республиканский институт контроля знаний опубликовал информацию для поступающих в вузы в 2020 году. Схему регистрации абитуриентов для участия в централизованном тестировании изменили из-за эпидемиологической обстановки. В частности, заявления для участия в ЦТ будут принимать дистанционно - по электронной почте. Форма заявления и инструкция по его заполнению размещена на сайте www.rikc.by.

Отослать заявление необходимо с личного электронного адреса в период с 2 мая по 1 июня на e-mail одного из пунктов регистрации абитуриентов. Отвечать на запрос будут так же: не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления поступающему должны отправить на электронный адрес счет для внесения оплаты. Принимать плату будут через систему ЕРИП.

- Чтобы не было массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись посещения абитуриентами пунктов регистрации.

Пропуск на ЦТ забирать придется лично по предъявлении паспорта.

- В каждом пункте регистрации организована работа горячей линии для информационной поддержки абитуриентов, - добавили в РИКЗ.

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