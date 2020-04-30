2020-04-30T12:49:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернет

Заявления будут принимать с 2 мая по 1 июня по электронной почте
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернетИз-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернетФото: Павел МАРТИНЧИК
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Республиканский институт контроля знаний опубликовал информацию для поступающих в вузы в 2020 году. Схему регистрации абитуриентов для участия в централизованном тестировании изменили из-за эпидемиологической обстановки. В частности, заявления для участия в ЦТ будут принимать дистанционно - по электронной почте. Форма заявления и инструкция по его заполнению размещена на сайте www.rikc.by.

Отослать заявление необходимо с личного электронного адреса в период с 2 мая по 1 июня на e-mail одного из пунктов регистрации абитуриентов. Отвечать на запрос будут так же: не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления поступающему должны отправить на электронный адрес счет для внесения оплаты. Принимать плату будут через систему ЕРИП.

- Чтобы не было массового скопления людей, пункты регистрации организуют предварительную запись посещения абитуриентами пунктов регистрации.

Пропуск на ЦТ забирать придется лично по предъявлении паспорта.

- В каждом пункте регистрации организована работа горячей линии для информационной поддержки абитуриентов, - добавили в РИКЗ.

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