2020-04-30T13:06:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля

Курсы валют не изменятся на протяжении трех дней - до 4 мая
Павел МИЦКЕВИЧ
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Доллар и евро подешевели на последних торгах апреляДоллар и евро подешевели на последних торгах апреляФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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30 апреля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курсы доллара и евро снизились. Обе валюты подешевели примерно на 2 копейки.

По данным на 13.00, курс евро опустился до 2,6261 рубля на 0,91%. Доллар просел на 0,9% и сейчас стоит 2,4141 рубля.

Курс российской валюты немного вырос, на 0,37%, - до 3,3189 белорусских рубля за 100 российских.

В связи с выходным в пятницу, 1 мая, торги на бирже не будут проводиться три дня подряд. Поэтому курсы валют не изменятся до понедельника, 4 мая.

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