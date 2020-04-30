Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года: свыше 14 тыс. человек, 89 смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Беларуси 30 апреля опубликовало новую статистику по числу выявленных в стране случаев коронавируса. По официальным данным, зарегистрировано 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19 - это почти 8% от числа проведенных тестов.

Таким образом, за сутки медики выявили 846 новых случаев коронавируса - это меньше, чем 29 апреля.

- Выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - добавили в Минздраве. - Всего проведено 176 тыс. 625 тестов.

По данным министерства, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов - «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»