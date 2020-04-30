2020-04-30T13:37:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года: свыше 14 тыс. человек, 89 смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Число зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 14 тыс. человекЧисло зараженных коронавирусом в Беларуси превысило 14 тыс. человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство здравоохранения Беларуси 30 апреля опубликовало новую статистику по числу выявленных в стране случаев коронавируса. По официальным данным, зарегистрировано 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19 - это почти 8% от числа проведенных тестов.

Таким образом, за сутки медики выявили 846 новых случаев коронавируса - это меньше, чем 29 апреля.

- Выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - добавили в Минздраве. - Всего проведено 176 тыс. 625 тестов.

По данным министерства, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов - «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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