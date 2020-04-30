2020-04-30T14:51:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на 1 Мая

Маевки проведут в онлайн-формате
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Беларуси из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на 1 маяВ Беларуси из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на 1 маяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Из-за распространения коронавируса в 2020 году в Беларуси впервые не будет митингов и шествий 1 Мая. Такое решение приняли в Федерации профсоюзов Беларуси, которая обычно была организатором массовых мероприятий в День труда. Виной всему - санитарно-эпидемиологическая ситуация. Поэтому Первомай в традиционной форме решили не проводить, заявили в пресс-службе ФПБ.

Однако маевки проведут в онлайн-формате. Речь идет о концертах, конкурсах, выставках в интернете. Кроме того, артисты белорусской эстрады по случаю Дня труда примут участие в эфирах нескольких радиостанций.

Не только в Минске, но и в других городах Беларуси не будет массовых мероприятий. В частности, в Гомеле тоже отменили концерты и шествия. Открытым пока остается вопрос относительно парадов ко Дню Победы, однако их тоже могут отменить из-за коронавируса.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Как в криминальной драме: В Толочинском районе неизвестный напал женщину в лесу, а она развязала ноги и убежала
В Беларуси госдолг в первом квартале вырос почти на 20%
Глава федерации футбола о старте чемпионата женских команд: «Начало перенесли, так как у игроков был контакт 1-го уровня по COVID-19»
Представитель ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса
Дожди, грозы, зато тепло: погода в Беларуси на длинные выходные 1 - 3 мая
Российские и китайские военные отказались участвовать в параде в Минске
Лицеист в Витебске подделал справку для бесплатного проезда - его будут судить
В Беларуси из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на 1 Мая
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 апреля 2020 года: свыше 14 тыс. человек, 89 смертей
Доллар и евро подешевели на последних торгах апреля
Из-за коронавируса запись на ЦТ будет через интернет
В Минске не состоялась репетиция парада
«Деньги не должны растворяться на дороге». Лукашенко требует следить за использованием иностранной помощи
Неожиданно: Беларусь заработала 14 млн долларов на экспорте огурцов
В Минске мальчик хотел достать мяч с козырька подъезда: потребовалась помощь МЧС
Лукашенко поздравил белорусов с Днем труда
В Беларуси власти ввели очередные изменения по тому, как тунеядцам оплачивать коммуналку
Мингорисполком объяснил, почему на минских улицах появилась пена
В Беларуси начнут строительство нового нефтепровода
В ЕС предупреждают: COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь
88-летний бесправник на мопеде врезался в легковушку в Столинском районе
Беларусь стала второй страной по числу заболевших коронавирусом в Центральной и Восточной Европе
Видеофакт. Жителя Брагинского района оштрафовали на 30 базовых за нарушение самоизоляции
Виновника пьяного ДТП оправдали в Барановичах, а в Бресте приговор отменили и приговорили водителя к 4 годам колонии