В Беларуси из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на 1 Мая

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Из-за распространения коронавируса в 2020 году в Беларуси впервые не будет митингов и шествий 1 Мая. Такое решение приняли в Федерации профсоюзов Беларуси, которая обычно была организатором массовых мероприятий в День труда. Виной всему - санитарно-эпидемиологическая ситуация. Поэтому Первомай в традиционной форме решили не проводить, заявили в пресс-службе ФПБ.

Однако маевки проведут в онлайн-формате. Речь идет о концертах, конкурсах, выставках в интернете. Кроме того, артисты белорусской эстрады по случаю Дня труда примут участие в эфирах нескольких радиостанций.

Не только в Минске, но и в других городах Беларуси не будет массовых мероприятий. В частности, в Гомеле тоже отменили концерты и шествия. Открытым пока остается вопрос относительно парадов ко Дню Победы, однако их тоже могут отменить из-за коронавируса.

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