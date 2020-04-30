2020-04-30T15:51:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лицеист в Витебске подделал справку для бесплатного проезда - его будут судить

Парень предъявлял справку, что он якобы учится в школе
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лицеист в Витебске подделал справку для бесплатного проезда. Фото: СКЛицеист в Витебске подделал справку для бесплатного проезда. Фото: СК
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18-летний учащийся профлицея в Витебске подделал справку, что он является школьником. За это парня будут судить по уголовной статье.

- Молодой человек в автобусе предъявил справку кондуктору, которая усомнилась в ее подлинности. Документ направили в правоохранительные органы, - сообщает Следственный комитет.

Парень спалился на том, что неправильно указал адрес школы. Именно на это обратила внимание бдительный кондуктор. Оказалось, что парень в этой школе никогда не учился. А техническая экспертиза подтвердила, что документ и печати на нем подделаны с помощью цветного принтера.

В отношении лицеиста возбуждено уголовное дело за подделку документа. В СК обратили внимание, что уголовная ответственность по этой статье наступает уже с 16 лет.

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