Лицеист в Витебске подделал справку для бесплатного проезда - его будут судить

Парень предъявлял справку, что он якобы учится в школе

Изменить размер текста: A A

18-летний учащийся профлицея в Витебске подделал справку, что он является школьником. За это парня будут судить по уголовной статье.

- Молодой человек в автобусе предъявил справку кондуктору, которая усомнилась в ее подлинности. Документ направили в правоохранительные органы, - сообщает Следственный комитет.

Парень спалился на том, что неправильно указал адрес школы. Именно на это обратила внимание бдительный кондуктор. Оказалось, что парень в этой школе никогда не учился. А техническая экспертиза подтвердила, что документ и печати на нем подделаны с помощью цветного принтера.

В отношении лицеиста возбуждено уголовное дело за подделку документа. В СК обратили внимание, что уголовная ответственность по этой статье наступает уже с 16 лет.