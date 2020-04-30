2020-04-30T16:29:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Российские и китайские военные отказались участвовать в параде в Минске

«Искандеров» и «Белого лебедя» в Минске 9 Мая не будет
Геннадий МОЖЕЙКО
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Российские и китайские военные отказались участвовать в параде в Минске.Российские и китайские военные отказались участвовать в параде в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Россия и Китай приняли решение не отправлять своих военнослужащих для участия в параде в Минске 9 Мая в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, - цитирует официального представителя Минобороны Беларуси Наталью Гаврусик svaboda.org.

Напомним, предполагалось, что на параде 9 Мая в Минске пройдут 19 белорусских парадных расчетов и по одному - из Китая и России. Будут ли приглашать на парад в качестве vip-гостей глав иностранных государств - так же неизвестно.

От России должен был приехать расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году. А еще планировались «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и 2019 годах. Кстати, комплексы построены на шасси производства Минского завода колесных тягачей.

Вероятно, не будет на нашем параде и российской авиации. Напомним, предполагалось, что 9 Мая над Минском полетят 8 российских самолетов и вертолетов. По данным «Комсомолки», это ударные вертолеты Ка-52, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» - он сверхзвуковой. Новинок среди российской авиационной техники нет - все эти самолеты и вертолеты и раньше участвовали в минских парадах.

Накануне вечером должна была состояться очередная тренировка у стелы «Минск - город-герой». Однако она прошла довольно странно. Очевидцы сообщили, что военных к месту тренировки привезли на нескольких автобусах. Однако транспорт простоял около часа и уехал - даже никто не выходил из него. Тем не менее в Минобороны сообщили, что тренировка все же состоялась, но в формате «пешим по-машинному». Это когда водители-механики приезжают на место и смотрят маршрут движения, изучают улицы и дорожную разметку. Вечернюю тренировку роты почетного караула, которая должна пройти 30 апреля, тоже отменили.

29 апреля над Минским морем прошла тренировка воздушного парада. Еще одна тренировка прошла 30 апреля. А накануне появились слухи, что парад Победы-2020 могут перенести из Минска в Брест. В Министерстве обороны ни подтвердить, ни опровергнуть такую информацию не смогли. По данным «Комсомолки», в Брестском горисполкоме ожидают, что решение о переносе парада может быть принято уже сегодня.

Тем временем в Минске продолжаются работы по монтажу трибун для парада. Сообщается, что запланирована как минимум одна генеральная репетиция парада с техникой.

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Ходят разные слухи о подготовке к параду на 9 мая в Минске. Один из них - что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад могут перенести в Брест. Но пока никакой информации об изменении места проведения парада нет, говорят в Миобороны.

Кого из иностранцев позвали на Парад Победы в Минске? Кажется, что в этом году у нас есть шанс пригласить многих - из тех, кто хотел участвовать в Параде Победы в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит.

Белорусы создали петицию об отмене парада на 9 Мая. В Минобороны ответили, что это часть боевой подготовки армии. В оборонном ведомстве заверили, что эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах под контролем и отменять парад и репетиции не будут

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В прошлом году на параде трибуна Лукашенко была с кондиционером. За трибуной установили промышленный кондиционер – он сильнее домашних в 10 раз!

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