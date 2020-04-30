2020-04-30T16:50:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Дожди, грозы, зато тепло: погода в Беларуси на длинные выходные 1 - 3 мая

В начале следующей недели похолодает
Павел МИЦКЕВИЧ
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В выходные в Беларуси прогнозируют дождиВ выходные в Беларуси прогнозируют дождиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В выходной день, 1 мая, погоду обещают теплую - плюс 12 - 18 градусов днем, без дождей. Массовые мероприятия в День труда в Беларуси отменили, и погреться на солнышке можно будет в самоизоляции на балконе. А у кого есть возможность - отправиться семьей уединенно на дачу или выехать на природу.

В субботу, 2 мая, погода начнет портиться. На большей части территории республики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Зато потеплеет: дневная температура воздуха составит в среднем от +13 до +20 градусов, а в Гомельской области обещают до 23 тепла.

В воскресенье, 3 мая, дождливая погода сохранится в основном на востоке страны. Опять же возможны грозы. По-прежнему будет тепло: до 21 градуса, на Гомельщине - 23.

А вот в начале следующей недели похолодает, а дождливая погода сохранится в восточных регионах республики.

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