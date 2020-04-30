Представитель ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса

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Предупредить вторую волну коронавируса нельзя, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Специалист объяснила: COVID-19 - это совершенно новый вирус, к которому у большинства жителей планеты нет иммунитета.

Поэтому о предупреждении новой пандемии, как в случае с обычном гриппом, например, можно будет говорить лишь после того, как медики создадут специальную систему профилактики и соответствующую вакцину.

Однако мир сможет не допустить новой резкой вспышки, если во время второй волны будет опираться на уже наработанный опыт. В первую очередь это необходимость ограничения контактов, сообщает KP.RU.

Когда придет вторая волна, точных прогнозов пока нет. Представитель ВОЗ по-прежнему призывает людей оставаться дома. Тем более это касается тех, кто знает о том, что является носителем COVID-19. Медики призывают добавлять в рацион побольше овощей и фруктов для поддержания иммунитета, однако не употреблять витаминные препараты без назначения врачей.

По данным на конец апреля, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 3,2 млн человек, более 227 тыс. больных умерли.

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