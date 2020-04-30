Глава федерации футбола о старте чемпионата женских команд: «Начало перенесли, так как у игроков был контакт 1-го уровня по COVID-19»

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30 апреля стартовал 29-й чемпионат Беларуси среди женских команд. В первом матче АБФФ WU-19 принимала «Динамо-БГУФК». Динамовки выиграли со счетом 7:0. На матче присутствовало 132 зрителей. Остальные матчи тура пройдут 1 и 2 мая.

На матче присутствовало 132 зрителя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего в турнире участвуют восемь команд: «Динамо-БГУФК» (Минск), АБФФ WU-19 (Минск), «Бобруйчанка» (Бобруйск), «Неман» (Гродно), БОЦОР (Брест), «Зорка-БДУ» (Минск), ФК «Минск», «Днепр-Могилев».

Отметим, что стартовать турнир должен был 16 апреля. Но старт перенесли на две недели, так как футболистки могли контактировать с носителем коронавируса.

- В одной из команд были подозрения, что у двух игроков был контакт 1-го уровня. Поэтому на две недели решили перенести чемпионат, чтобы точно знать, был ли контакт. Считаю это правильным. Самое главное - здоровье наших ребят и девушек, - сказал председатель Белорусской федерации футбол Владимир Базанов, присутствовавший на матче.

Владимир Базанов на открытии женского чемпионата Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также Базанов добавил, что среди игроков и тренеров футбольных команд нет подтвержденных случаев коронавируса.

- Вы сами видите, что в Европе страны, которые остановили чемпионат, хотят поскорее возобновить турниры. Мы заботимся об игроках. Так делают в каждой команде. Мы ставим задачи, которые нам в свою очередь ставит Минздрав и так далее.

- Чемпионаты Беларуси по гандболу и волейболу приостановили несколько недель назад, а недавно приняли решение завершить досрочно.

- Где они проводятся? В закрытых помещениях. В футбол играют на открытом воздухе. Мы стараемся, чтобы зрители сели в шахматном порядке, обеспечиваем антисептиком, где-то меряют температуру, чтобы больные люди не зашли на стадион. Все меры безопасности соблюдаются.