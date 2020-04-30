В Беларуси госдолг в первом квартале вырос почти на 20% Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2020 года составил около 53,7 млрд рублей и вырос по сравнению с началом года почти на 9 млрд. Это примерно 20%. В том числе внутренний госдолг составил 10,4 млрд рублей и с начала года увеличился на 1,7 млрд рублей, или на 19,1%, сообщило 30 апреля Министерство финансов Беларуси.

В то же время внешний госдолг страны снизился на пол-миллиарда долларов (на 2,9%) и составил 16,6 млрд.

В январе - марте Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 247,7 млн долларов. А погасила внешний госдолг за этот период почти на 505 млн долларов. Основная часть займа и погашения - Российской Федерации.