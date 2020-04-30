Как в криминальной драме: В Толочинском районе неизвестный напал женщину в лесу, а она развязала ноги и убежала

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Настоящую драму на днях пережила 26-летняя жительница Толочинского района, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома. В злосчастный вечер 27 апреля примерно в 18.30 часов горожанка с работы шла через лесополосу. В какой-то момент она поняла – ее преследуют, девушка ускорилась, но и преступник тоже. Злоумышленник молниеносно напал на жертву сзади, повалил ее на землю и, связав руки и ноги, стал требовать деньги. Женщину предупредил: закричишь – убью.

– Потом подозреваемый забрал у потерпевшей смартфон и ушел обратно. В это время горожанка смогла развязать ноги. Она побежала в сторону деревни и вдруг заметила, что преступник вернулся и уже бежит за ней. К счастью, на окраине деревни были люди, завидев их, злоумышленник прекратил преследование и скрылся в лесу, – рассказали в пресс-службе.

После заявления женщины в милицию на поиски нападавшего подняли оперативников не только Толочинского, но и соседних с регионом районов на Витебщине и Могилевщине. Вскоре на след злоумышленника удалось выйти. Им оказался житель Шкловщины, 38-летний рецидивист, уже девять раз судимый за кражи и грабежи. Предыдущий срок заключения он отбывал в России, на свободу вышел в феврале 2020 года и, недолго думая, снова взялся за старое.

– Подозреваемого задержали дома на следующий день после нападения – в 30 километрах от места, где он напал на женщину. При обыске у него нашли телефон, который он отнял у женщины. Известно, что после того, как жертва смогла от него убежать, он добрался до соседней деревни и украл там велосипед, – уточнили в УВД.

Идет следствие, рецидивиста подозревают также в целой серии преступлений, в том числе и тяжких на территории Витебской и Могилевской областей. Подозреваемый находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело.

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