Видеофакт. Минчанина, справившего нужду на машину ГАИ, посадили на 5 суток
Пьяная выходка стоила 18-летнему жителю столицы протокола об административных правонарушениях и пяти суток ареста. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел на днях в Минске. Отдыхая вечером в компании друзей в ночном клубе, 18-летний ранее судимый за кражу минчанин совершил очередной «подвиг». Молодой человек в пьяном состоянии вышел из клуба, увидел машину ГАИ и принялся справлять нужду на припаркованное авто госинспекторов. Хулигана снимали очевидцы.
– Молодой человек знал, что его снимают на камеру, но ничуть не смутился. Оправившись, продолжил пить и гулять, затем бродил по ночному городу, ел шаурму… А утром проснулся знаменитым – видео с его участием опубликовали в Инстаграме, и за несколько часов его посмотрели свыше 11 тысяч человек. Хулигана вскоре вычислили и правоохранители, – пояснили в пресс-службе.
В разговоре со следователем минчанин пытался объяснить, что не пытался вызвать общественный резонанс и не проводил никакую протестную акцию. «За свои действия мне сейчас стыдно. Я был пьяным и не думал о последствиях», – раскаялся хулиган в суде.
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Виной всему алкоголь!.
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