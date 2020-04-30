2020-04-30T18:55:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Видеофакт. Минчанина, справившего нужду на машину ГАИ, посадили на 5 суток

Молодой человек был пьяным, видео с его участием посмотрели тысячи человек в интернете
Надежда БУТОВИЧ
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В суде парень признался, что ему стыдно за пьяную выходку. Фото: стоп-кадр | видео МВД.В суде парень признался, что ему стыдно за пьяную выходку. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
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Пьяная выходка стоила 18-летнему жителю столицы протокола об административных правонарушениях и пяти суток ареста. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел на днях в Минске. Отдыхая вечером в компании друзей в ночном клубе, 18-летний ранее судимый за кражу минчанин совершил очередной «подвиг». Молодой человек в пьяном состоянии вышел из клуба, увидел машину ГАИ и принялся справлять нужду на припаркованное авто госинспекторов. Хулигана снимали очевидцы.

– Молодой человек знал, что его снимают на камеру, но ничуть не смутился. Оправившись, продолжил пить и гулять, затем бродил по ночному городу, ел шаурму… А утром проснулся знаменитым – видео с его участием опубликовали в Инстаграме, и за несколько часов его посмотрели свыше 11 тысяч человек. Хулигана вскоре вычислили и правоохранители, – пояснили в пресс-службе.

В разговоре со следователем минчанин пытался объяснить, что не пытался вызвать общественный резонанс и не проводил никакую протестную акцию. «За свои действия мне сейчас стыдно. Я был пьяным и не думал о последствиях», – раскаялся хулиган в суде.

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Виной всему алкоголь!.

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