2020-04-30T19:38:30+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Ученые из США: Лекарство от Эболы влияет на коронавирус напрямую, и пациенты выздоравливают быстрее

Впервые получен четкий, значительный эффект при лечении COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
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Препарат от Эболы показал эффективное воздействие на коронавирус. Фото: marketwatch.com.Препарат от Эболы показал эффективное воздействие на коронавирус. Фото: marketwatch.com.
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Американскими учеными проведено исследование, по результатам которого можно предположить, что у мира появилось лекарство от коронавируса. Выводы клинического исследования опубликовал ресурс Science Alert, по информации Agence France-Presse.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что ВОЗ было объявлено о глобальных испытаниях известных препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией. Наиболее перспективными в лечении COVID-19 инфекционисты и ученые посчитали противомалярийные лекарства, препараты от ВИЧ и от Эболы. Например, о лекарствах от малярии рассказал Александр Лукашенко, который во время рабочей поездки поделился информацией о запросе на такие препараты от председателя Витебского облисполкома.

Исследования продолжаются, но в прессе уже появилось официальное заявление от специалистов Нацинститута аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), где также провели свои опыты.

Здесь, проверив действия на больных коронавирусом препарата «Ремдесивир» – противовирусного лекарства, применяемого в лечение Эболы. Ученые пришли к выводу, что время выздоровления пациентов, принимавших препарат, прошло на 31 процент быстрее, чем у тех больных, кому давали плацебо.

– Среднее время восстановления после болезни для пациентов, получавших «Ремдесивир», составляло 11 дней. В то время как на реабилитацию больных, принимавшие плацебо, в среднем требовалось 15 дней. Также доказано, что препарат может блокировать вирус, – пояснил Энтони Фауч, глава NIAID.

Медики считают произошедшее первым серьезным эффектом в протоколах по лечению коронавирусной инфекции.

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