2020-04-30T20:11:04+03:00
Минск
КП Беларусь

В шестой больнице Минска, где лежат женщины с коронавирусом, родились четыре здоровых малыша

Это единственная в столице клиника, куда госпитализируют беременных с COVID-19 [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
От мам с коронавирусом родились здоровые дети. Фото: pixabay.com.От мам с коронавирусом родились здоровые дети. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В четверг, 30 апреля, руководство шестой городской клинической больницы Минска рассказало о четырех новорожденных, которые родились от мам с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Минск - Новости» со слов Игоря Юркевича, главврача клиники.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что в Беларуси для рожениц с выявленным COVID-19 выделили отдельные родильные дома, в Минске – это «шестерка».

– За время пандемии четыре младенца появились на свет в шестой минской больнице от матерей с диагностированной коронавирусной инфекцией. Детки здоровы, молодые мамы чувствуют себя хорошо. На данный момент в роддоме находятся примерно 20 беременных женщин, – уточнил главврач.

В клинике, по словам специалистов, созданы необходимые условия для оказания медпомощи женщинам с коронавирусом и их новорожденным малышам. Также в больнице сообщили, что за последнее время от представителей бизнеса клиника получила пять аппаратов ИВЛ. В четверг, 30 апреля, медикам передали аппарат ИВЛ экспертного класса от представителей Парка высоких технологий и мобильный аппарат УЗИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус от беременных женщин не передался новорожденным.

В Минске от COVID-19 положительных мам родились здоровые малыши (подробности).

Лекарство от Эболы показало эффективность в лечении коронавируса.

Исследование провели ученые в США (подробности).

Пополнение в 6-ой ГКБ: четверо здоровых малышей от COVID- положительных мам и новый ИВЛ.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
$21 тысячу заплатят браконьеры в Чериковском районе за рыбалку в нерест с электроудочкой
Гомельчанина на 3 года лишили прав за «пьяную езду», и он купил в России поддельное удостоверение
В Минске хакеры через электронную подпись обчистили счета двух предприятий – украли больше $40 тысяч
В телепрограммах на 9 мая минского парада нет
В шестой больнице Минска, где лежат женщины с коронавирусом, родились четыре здоровых малыша
Ученые из США: Лекарство от Эболы влияет на коронавирус напрямую, и пациенты выздоравливают быстрее
Видеофакт. Минчанина, справившего нужду на машину ГАИ, посадили на 5 суток
Как в криминальной драме: В Толочинском районе неизвестный напал женщину в лесу, а она развязала ноги и убежала
В Беларуси госдолг в первом квартале вырос почти на 20%
Глава федерации футбола о старте чемпионата женских команд: «Начало перенесли, так как у игроков был контакт 1-го уровня по COVID-19»
Представитель ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса