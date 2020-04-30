В шестой больнице Минска, где лежат женщины с коронавирусом, родились четыре здоровых малыша

Это единственная в столице клиника, куда госпитализируют беременных с COVID-19 [видео]

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В четверг, 30 апреля, руководство шестой городской клинической больницы Минска рассказало о четырех новорожденных, которые родились от мам с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Минск - Новости» со слов Игоря Юркевича, главврача клиники.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о том, что в Беларуси для рожениц с выявленным COVID-19 выделили отдельные родильные дома, в Минске – это «шестерка».

– За время пандемии четыре младенца появились на свет в шестой минской больнице от матерей с диагностированной коронавирусной инфекцией. Детки здоровы, молодые мамы чувствуют себя хорошо. На данный момент в роддоме находятся примерно 20 беременных женщин, – уточнил главврач.

В клинике, по словам специалистов, созданы необходимые условия для оказания медпомощи женщинам с коронавирусом и их новорожденным малышам. Также в больнице сообщили, что за последнее время от представителей бизнеса клиника получила пять аппаратов ИВЛ. В четверг, 30 апреля, медикам передали аппарат ИВЛ экспертного класса от представителей Парка высоких технологий и мобильный аппарат УЗИ.

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