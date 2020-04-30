В Минске хакеры через электронную подпись обчистили счета двух предприятий – украли больше $40 тысяч

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Два факта хищения средств со счетов коммерческих предприятий были зафиксированы в Минске 29 апреля, проинформировали в пресс-службе МВД.

Хакерам удалось заразить компьютеры вирусными программами, получив таким образом доступ к электронной подписи, флешка с которой была оставлена в USB-порте. Удаленно управляя компьютером с открытой ЭЦП, дальше киберпреступники перевели деньги на счета подконтрольных юрструктур.

– Со счета одного предприятия подозреваемые похитили 39 тысяч рублей, а во втором случае – 58 тысяч белрублей. Причастных к хищениям удалось оперативно установить, проводятся следственно-оперативные действия, – пояснил Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД.

Всего в 2019 в Беларуси произошло 46 аналогичных хищений благодаря получению доступа к цифровой подписи. С января 2020 года установлено шесть таких эпизодов. В МВД уточнили, что в первых числах апреля по такой же преступной схеме 565 тысячи рублей лишилось одно госпредприятие. Причем в ноябре 2019 года у этой же организации после хакерской атаки со счетов были украдены 515 тысяч рублей.

Совершению хищений, подчеркнули в МВД, способствует пренебрежительное отношение пользователей к правилам информационной безопасности.

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