Гомельчанина на 3 года лишили прав за «пьяную езду», и он купил в России поддельное удостоверение

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Гомельские гаишники остановили 41-летнего городжанина на пересечении улиц Калинина и Полесская. Мужчина нарушил скоростной режим на личном «Фольксвагене Поло», но оказалось, что водитель и вовсе не должен был находится за рулем. Инцидент произошел в Гомеле в конце марта 2020 года, сообщили в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома.

Когда гомельчанин предъявил правоохранителям российские водительские права, инспекторы усомнились в их подлинности. Нарушителя доставили в ОВД для разбирательства, а удостоверение отправили на экспертизу.

– В итоге выяснилось, что документы, предъявленные мужчиной, не являются подлинными. Их изготовили ранее по заказу кустарным способом, – пояснили в пресс-службе.

В отношение гомельчанина возбудили уголовное дело, материалы отправили на правовую оценку в СК.

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