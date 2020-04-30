$21 тысячу заплатят браконьеры в Чериковском районе за рыбалку в нерест с электроудочкой

Нарушителей поймали с поличным и с 26 килограммами улова [фото]

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На территории Чериковского района на днях природоохранники с поличным поймали злостных нарушителей. Двое браконьеров рыбачили глубокой ночью с помощью электроудочек, сидя в лодке. Еще двое их подельников ждали их в микроавтобусе на берегу ниже по течению, готовые быстро загрузить улов и скрыться с места преступления. Подробности рассказали в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.

Нарушители ловили нерестящуюся рыбу глубокой ночью. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Нарушителей на реке Сенна, протекающей на границе Чериковского и Краснопольского районов, природоохранники заметили во время рейда. Наблюдая за людьми на реке, инспекторы поняли – ловят с нарушениями, причем даже не сетями, а именно электроудочкой.

– Сотрудники Госинспекции дождались, когда браконьеры высадятся на берег, загрузят в машину улов и снаряжение. И скрутили всех четверых на месте. Злоумышленниками оказались односельчане из поселка Краснополье. За небольшой промежуток времени они варварски выловили 26 килограммов рыбы или 194 особи, – пояснили в пресс-службе.

Злоумышленники ловили рыбу с помощью электроудочки. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Нанесенный природе ущерб превысил 51 тысячу белорусских рублей. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей, машина и лодка конфискованы.

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