2020-04-30T22:07:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

$21 тысячу заплатят браконьеры в Чериковском районе за рыбалку в нерест с электроудочкой

Нарушителей поймали с поличным и с 26 килограммами улова [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Четверо мужчин с нарушениями выловили 26 килограммов рыбы. Фото: gosinspekciya.gov.by.Четверо мужчин с нарушениями выловили 26 килограммов рыбы. Фото: gosinspekciya.gov.by.
Изменить размер текста:

На территории Чериковского района на днях природоохранники с поличным поймали злостных нарушителей. Двое браконьеров рыбачили глубокой ночью с помощью электроудочек, сидя в лодке. Еще двое их подельников ждали их в микроавтобусе на берегу ниже по течению, готовые быстро загрузить улов и скрыться с места преступления. Подробности рассказали в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира Беларуси.

Нарушители ловили нерестящуюся рыбу глубокой ночью. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Нарушители ловили нерестящуюся рыбу глубокой ночью. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Нарушителей на реке Сенна, протекающей на границе Чериковского и Краснопольского районов, природоохранники заметили во время рейда. Наблюдая за людьми на реке, инспекторы поняли – ловят с нарушениями, причем даже не сетями, а именно электроудочкой.

– Сотрудники Госинспекции дождались, когда браконьеры высадятся на берег, загрузят в машину улов и снаряжение. И скрутили всех четверых на месте. Злоумышленниками оказались односельчане из поселка Краснополье. За небольшой промежуток времени они варварски выловили 26 килограммов рыбы или 194 особи, – пояснили в пресс-службе.

Злоумышленники ловили рыбу с помощью электроудочки. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Злоумышленники ловили рыбу с помощью электроудочки. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Нанесенный природе ущерб превысил 51 тысячу белорусских рублей. В отношении браконьеров возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей, машина и лодка конфискованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Дубровенском районе браконьер, убегая от инспекторов, подстрелили сам себя.

Мужчина по неосторожности лишился пальца (подробности).

Невероятный дрифт от браконьеров на «Ниве» в Дзержинском районе.

Отчаянные нарушители лихачили на трассе, проезжали по подземным пешеходным переходам и сбили гаишника (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
$21 тысячу заплатят браконьеры в Чериковском районе за рыбалку в нерест с электроудочкой
Гомельчанина на 3 года лишили прав за «пьяную езду», и он купил в России поддельное удостоверение
В Минске хакеры через электронную подпись обчистили счета двух предприятий – украли больше $40 тысяч
В телепрограммах на 9 мая минского парада нет
В шестой больнице Минска, где лежат женщины с коронавирусом, родились четыре здоровых малыша
Ученые из США: Лекарство от Эболы влияет на коронавирус напрямую, и пациенты выздоравливают быстрее
Видеофакт. Минчанина, справившего нужду на машину ГАИ, посадили на 5 суток
Как в криминальной драме: В Толочинском районе неизвестный напал женщину в лесу, а она развязала ноги и убежала
В Беларуси госдолг в первом квартале вырос почти на 20%
Глава федерации футбола о старте чемпионата женских команд: «Начало перенесли, так как у игроков был контакт 1-го уровня по COVID-19»
Представитель ВОЗ заявила о неизбежности второй волны коронавируса