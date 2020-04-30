Митрополит Павел назвал несоблюдение духовенством санитарных норм во время эпидемии «преступлением против Бога»

Митрополит Минский и Заславский Павел обратился к духовенству и мирянам в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

По словам главы БПЦ, в случае откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики могут быть привлечены к церковному суду

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Митрополит Минский и Заславский Павел обратился к духовенству и мирянам. В своем заявлении, опубликованном на сайте БПЦ, митрополит называет COVID-19 крайне опасным для многих заболеванием. Он с сожалением говорит, что не все верующие и чада Церкви отнеслись с должным вниманием "к рекомендациям Минздрава и призывам Священноначалия Церкви". Все это привело к тому, что среди духовенства и мирян есть заболевшие.

- Мы не закрывали храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан, - заявил митрополит Павел.

«Некоторые священнослужители и монашествующие находятся в отделениях интенсивной терапии»

По словам митрополита, большая часть заразившихся переносит заболевание в относительно легкой форме, но есть и те, кому понадобилась госпитализация.

- Некоторые из числа заболевших священнослужителей и монашествующих в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии.

Митрополит также упомянул 56-летнего священника Петро-Павловского собора, который умер 29 апреля. У него подтвердился коронавирус. В больнице священник находился на аппарате ИВЛ.

Глава Белорусской Православной Церкви просит соблюдать в храмах безопасную дистанцию и необходимые меры предосторожности. Он также заявил, что клирики, которые не будут соблюдать санитарные нормы, понесут ответственность.

- Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или «стояния в Истине», но преступлением против ближних, а значит — и против Бога, - заявил митрополит. - И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду.

По словам митрополита, если клирики и певцы заболеют, то можно изменить расписание, уменьшив количество служб.

- В местах, где сложная эпидемиологическая ситуация, благословляется совершение богослужений в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать риску возможного заражения людей, - также заявил митрополит.

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