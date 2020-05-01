Эпидемиолог о пандемии: вакцина от коронавируса появится не раньше 2021 года

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Заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич поделился мнением, что вакцина от коронавируса появится не раньше 2021 года.

Он также добавил, что пик заболеваемости, по исследованиям международных экспертов, придется на 20-е числа мая и дальше пойдет на спад. Можно отследить, как уже сегодня формируется коллективный иммунитет и с какими вызовами столкнется мировая система здравоохранения.