Из-за кронавируса ускорилась инфляция в Беларуси

В регуляторе отметили, что на уровне предыдущего квартала сохранились годовые темпы увеличения регулируемых цен и тарифов

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В обзоре Нацбанка сообщается, что ускорение инфляции в Беларуси в марте связано в первую очередь спросом на продукты питания с длительным сроком хранения, а также на отдельные товары первой необходимости. Сообщили также, что прирост потребительских цен в марте составил 4,9% в годовом выражении при цели на 2020 год не более 5%.

Прежде всего из-за спроса на продукты с длительным сроком хранения и на отдельные товары первой необходимости в первом квартале ускорилась базовая инфляция.

«Оно было вызвано неопределенностью относительно будущей ситуации, связанной с введением многими странами ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19», - пояснили в Нацбанке.