К соседям не слетаем: «Белавиа» приостановила все рейсы из Минска в Россию до 11 мая

Из Минска в Россию полёты приостановлены

Ранее белорусский авиаперевозчик прекратил полеты в российские города до конца апреля из-за запрета на въезд в РФ иностранных граждан.

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Авиакомпания «Белавиа» из-за коронавируса приостановила по 11 мая включительно все рейсы из Минска в Россию, сообщает РИА «Новости. Накануне российское правительство продлило запрет на въезд иностранцев в страну.

На данный момент в России зарегистрировано 106498 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 11619 человек, 1073 умерли. Президент России Владимир Путин на днях продлил нерабочие дни по 11 мая.