Осенью Беларусь перейдет на электронные техпаспорта

Производители транспортных средств будут оформлять электронные паспорта с 1 ноября этого года, а на самоходные машины — с 1 ноября 2021

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На официальном сайте Совета министров опубликовали постановление №254, согласно которому определен порядок введения системы электронных паспортов на автомобили и прочие транспортные средства в Беларуси. Реализация проекта начнется уже в текущем году.На оформление электронных паспортов уполномочены такие организации, как «Белтаможсервис» и «Белтехосмотр».

Документы будут предоставляться на мопеды, квадроциклы и другие механические транспортные средства с Двигателем внутреннего сгорания объемом более 50 кубических сантиметров и электродвигателем мощнее 4 кВт, скоростью движения свыше 50 км/ч, а также на прицепы к ним. Кроме того, паспорта на единичные ТС смогут выдавать испытательные лаборатории.