2020-05-01T11:04:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Проезд для пенсионеров в электричках подешевел на 50%

С 1 мая проезд в поездах региональных линий экономкласса стал дешевле.
Сергей Диндиков
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При себе необходимо иметь оригинал пенсионного удостоверенияПри себе необходимо иметь оригинал пенсионного удостоверения
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Как сообщили в контакт-центре Белорусской железной дороги, при покупке билета в кассах или у проводников в вагоне для получения скидки необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Его также нужно будет иметь при себе во время проверки проездных документов.

Льготный проезд для пенсионеров будет действовать до конца сентября.

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