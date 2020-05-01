Проезд для пенсионеров в электричках подешевел на 50%

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Как сообщили в контакт-центре Белорусской железной дороги, при покупке билета в кассах или у проводников в вагоне для получения скидки необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Его также нужно будет иметь при себе во время проверки проездных документов.

Льготный проезд для пенсионеров будет действовать до конца сентября.