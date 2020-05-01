2020-05-01T11:18:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Лекарство от коронавируса успешно прошло испытания

Препарат под названием "Ремдесивир" подтвердил свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19
Сергей Диндиков
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Как сообщил BBC, это заявление прозвучало от Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Более двух месяцев длился эксперимент, в котором участвовали более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Больные были разделены на две группы, в одной из которых пациенты получали "Ремдесивир", а в другой - плацебо. Оказалось, что принявшие лекарство выздоровели за 11 дней, а пациенты из контрольной группы – за 15.

Смертность в экспериментальной группе была более чем на 3 процента ниже, чем в контрольной. Препарат может стать первым лекарством, которое успешно прошло клинические испытания против коронавируса.

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