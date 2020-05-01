В Беларуси отменили месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях

При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 кг

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С 1 мая вступает в силу указ №146 от 24 апреля 2020 года, который предусматривает изменения в порядке перемещения через границу товаров для личного пользования, сообщает БЕЛТА.

Указ отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. Но по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес - 10 кг. Что касается медицинских товаров и специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, получаемых физлицами с неизлечимыми заболеваниями, действует норма беспошлинного ввоза 200 евро и 31 кг по каждой посылке. «Новая норма будет применяться в отношении тех посылок, которые поступят в Беларусь с 1 мая, прибывшие до этого дня посылки будут оформляться согласно действовавшим ранее нормам. Датой поступления считается день размещения посылки на складе временного хранения», - пояснили в Государственном таможенном комитете.

Вместе с тем отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца. Норма в 500 евро и 25 кг остается.